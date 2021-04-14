Украина профинансировала Россию на 1 млрд грн из-за желания Пинчука импортировать ток, – политолог

Украина потратила на импорт электроэнергии 1 млрд грн из-за желания олигарха Виктора Пинчука получать электроэнергию из России и Беларуси.

Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

"Украина потратила на импорт электроэнергии из России и Беларуси 1 млрд грн. То есть 1 млрд грн уже ушел из энергосистемы Украины в бюджеты Беларуси и России. Проспонсировали "дружественные" режимы, ага. Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука", - заявил Сазонов.

Он подчеркнул, что импорт в том числе привел к возникновению миллиардного долга по заработной плате перед шахтерами госшахт.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.

18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.