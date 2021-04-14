Україна профінансувала Росію на 1 млрд грн через бажання Пінчука імпортувати струм, – політолог
Україна витратила на імпорт електроенергії 1 млрд грн через бажання олігарха Віктора Пінчука отримувати електроенергію з Росії і Білорусі.
Про це заявив політолог Кирило Сазонов на своїй сторінці в Facebook.
"Україна витратила на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі 1 млрд грн. Тобто 1 млрд грн уже пішов з енергосистеми України до бюджетів Білорусі та Росії. Проспонсорувати "дружні" режими, ага. Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука ", - заявив Сазонов.
Він підкреслив, що імпорт в тому числі призвів до виникнення мільярдного боргу по заробітній платі перед шахтарями держшахт.
Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші два місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.
18 березня про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а на наступний день припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.
Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.