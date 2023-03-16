Украина призывает всех партнеров присоединиться к разблокированию украинских портов – Васьков

Без разблокировки портов украинской экономике будет тяжело восстановиться. Кроме того, это поможет умерить мировые цены на зерно и металл. Украина призывает всех партнеров и международные организации присоединиться к обеспечению свободного судоходства в Черном море.

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Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков на "Саммите экспортеров" от Forbes

"Зерновая сделка" – это вынужденная, временная форма работы. Мы неоднократно отмечали, и призываем всех наших партнеров и международные организации приложить усилия к возобновлению свободного судоходства в Черном море, как это предусмотрено мировыми конвенциями", – подчеркнул Васьков.

Он подчеркнул: для экономики Украины функционирование морских портов является ключевым элементом стабильности и роста.

"Это нужно также для предотвращения роста мировых цен на агропродукцию, продукцию ГМК и т.д. Поэтому мы надеемся, что все-таки уже в ближайшем будущем сможем с помощью наших партнеров восстановить судоходство в Черном море для всех видов грузов", – резюмировал Васьков.

Как известно, первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко ранее заявила, что Украина стремится расширить международное соглашение об экспорте зерна, поскольку это позволит поддержать пострадавшую от российской войны экономику страны и нарастить ВВП.

В свою очередь президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП. Кроме того, это поможет украинским отраслям возобновить и нарастить производство.