Украина подготовила санкции против российский пропагандистов: список
В Украине готовятся ввести санкции против российских физических и юридических лиц. Список подал Кабинет министров, однако окончательный перечень утвердит Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
После рассмотрения на заседании СНБО подтвердить введение санкций должен будет и президент. "Согласование [санкций] позволит с таким же списком обратиться в ЕС", – добавили в Министерстве культуры и информполитики Украины.
Ведомство раскрыло часть санкционного списка. Например, туда попали самые токсичные российский пропагандисты:
Добродеев Олег Борисович, генеральный директор ВГТРК;
Эрнст Константин Львович, генеральный директор "Первого канала";
Тюлин Владимир Владимирович, генеральный директор ООО "Акцепт", телеканал "Рен ТВ";
Жаров Александр Александрович, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг";
Канделаки Тинатин Гивьевна, телеведущая, исполняющая обязанности директора канала ТНТ;
Габрелямов Арам Ашотович, председатель совета директоров ОАО "Редакция газеты Известия", генеральный директор и президент издательского дома "News Media";
Киселев Дмитрий Константинович, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство Россия сегодня";
Миткова Татьяна Ростиславовна, заместитель генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ" по информационному вещанию, главный редактор Службы информации НТВ;
Симоньян Маргарита Симоновна, главный редактор Russia Today;
Скабеева Ольга Владимировна, телеведущая канала "Россия-1";
Соловьев Владимир Рудольфович, ведущий "Соловьев Live".
В черный список юрлиц министерство внесло "Первый канал", каналы РТР, НТВ, "Звезда", "Рен ТВ", информагентство "Россия сегодня", а также АО "Газпром-медиа холдинг", ООО "Иви.ру" и "Национальный рекламный альянс".
Как сообщал OBOZREVATEL, против некоторых российских пропагандистов уже действуют европейские санкции. К примеру, это позволило конфисковать виллу Владимира Соловьева в Италии.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!