Украина подготовила санкции против российский пропагандистов: список

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В Украине готовятся ввести санкции против российских физических и юридических лиц. Список подал Кабинет министров, однако окончательный перечень утвердит Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

После рассмотрения на заседании СНБО подтвердить введение санкций должен будет и президент. "Согласование [санкций] позволит с таким же списком обратиться в ЕС", – добавили в Министерстве культуры и информполитики Украины.

Ведомство раскрыло часть санкционного списка. Например, туда попали самые токсичные российский пропагандисты:

Добродеев Олег Борисович, генеральный директор ВГТРК;

Эрнст Константин Львович, генеральный директор "Первого канала";

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Тюлин Владимир Владимирович, генеральный директор ООО "Акцепт", телеканал "Рен ТВ";

Жаров Александр Александрович, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг";

Канделаки Тинатин Гивьевна, телеведущая, исполняющая обязанности директора канала ТНТ;

Габрелямов Арам Ашотович, председатель совета директоров ОАО "Редакция газеты Известия", генеральный директор и президент издательского дома "News Media";

Киселев Дмитрий Константинович, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство Россия сегодня";

Миткова Татьяна Ростиславовна, заместитель генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ" по информационному вещанию, главный редактор Службы информации НТВ;

Симоньян Маргарита Симоновна, главный редактор Russia Today;

Скабеева Ольга Владимировна, телеведущая канала "Россия-1";

Соловьев Владимир Рудольфович, ведущий "Соловьев Live".

В черный список юрлиц министерство внесло "Первый канал", каналы РТР, НТВ, "Звезда", "Рен ТВ", информагентство "Россия сегодня", а также АО "Газпром-медиа холдинг", ООО "Иви.ру" и "Национальный рекламный альянс".

Как сообщал OBOZREVATEL, против некоторых российских пропагандистов уже действуют европейские санкции. К примеру, это позволило конфисковать виллу Владимира Соловьева в Италии.

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