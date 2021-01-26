Украина отдаст вокзалы в концессию: Криклий назвал сроки

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина в 2021 году начнет передавать в концессию железнодорожные вокзалы.

"Уже сейчас будут проводиться завершающие процедуры по технико-экономической оценке этих объектов, чтобы готовить концессионные конкурсы. Но конкурсы хотим уже в этом году запустить", – заявил Криклий в интервью "РБК-Украина".

По его словам, шесть вокзалов готовятся к передаче. Сейчас активно ведется работа с киевским и винницким вокзалами.

"Потом у нас Николаев, Днепр, Харьков и Чоп. Относительно этих объектов еще изучаем, как лучше их можно скомплектовать в формате 1+1. Возможно, Чоп будет идти в паре со Львовом, потому что это более логично, учитывая локацию", – отметил Криклий.

"Это будет, вероятнее всего, как нам рекомендует наш партнер Всемирный банк, IFC, в формате 1+1: то есть один большой вокзал и один меньший вокзал. Тогда мы можем находить стратегического концессионера, который заинтересован в большом вокзале. Маленький ему будет в донагрузку", – резюмировал министр инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Криклий сообщил, что в 2021 году в Украине на 20% подорожают билеты на проезд в поезде. Повышение будет происходить поэтапно, начиная с 1 марта по 2% каждый месяц.