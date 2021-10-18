Украина оказалась совсем не готова к мировому энергетическому кризису – Буславец

Неэффективное государственное управление в топливно-энергетическом комплексе привело к тому, что Украина оказалась не готовой к глобальному энергетическому кризису.

Об этом заявила экс-глава Министерства энергетики Ольга Буславец.

"Энергетический кризис не обойдет и другие страны. Украина, к сожалению, не исключение. Но в большинстве не вследствие негативных мировых тенденций, а благодаря внутриукраинским проблемам, обусловленным неэффективным управлением в топливно-энергетическом комплексе. Как следствие, на сегодня имеем глубокий энергетический кризис, который потенциально создает угрозу безопасности поставок электрической энергии потребителям", — заявила Буславец на своей странице в Facebook.

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Экс-глава министерства добавила, что при наличии всех необходимых ресурсов и возможностей для обеспечения собственной энергетической безопасности и энергонезависимости, Украина оказалась крайне уязвимой и готовой к глобальному кризису.

В частности были провалены программы увеличения добычи газа, угля и урановой руды, не выполнены мероприятия по масштабной энергоэффективности и строительстве новых маневровых мощностей.

"Выполнение этих мероприятий позволило бы полностью обеспечить внутренний спрос на электроэнергию и даже обеспечить ее максимальный экспорт в страны ЕС, отказаться от импорта угля, минимизировать зависимость от импорта природного газа и других энергоносителей. Кроме того, это позволило бы увеличить рабочие места, увеличить поступления в государственный бюджет, а не искать в нем средства на зарплаты шахтерам, закупку импортного угля, газа и т.д.", — подытожила Буславец.