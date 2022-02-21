Украина нуждается в деньгах на защиту, а не на пиар-проекты президента, – Рудык

Ситуация в Украине сейчас критическая, и все ресурсы, в том числе финансовые, должны быть направлены на оборону, а не на пиар-прихоти президента.

Об этом заявила народный депутат Кира Рудык, комментируя законопроекты по "экономическому паспорту", рассмотрение которых запланировано на четверг, 24 февраля.

"Экономический паспорт" – это лишь один из законопроектов президента, который он будет пытаться протащить через зал на этой неделе. Но может ли быть ситуация в стране более критической, чем сейчас? Мы должны переформатировать все наши ресурсы и все наши средства на оборону", – подчеркнула Рудык в эфире телеканала "Украина 24".

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Нардеп выразила удивление тем фактом, что власть призывает наших международных партнеров "действовать уже сейчас!", однако сама почему-то не действует и не принимает необходимые решения по перераспределению средств на вооружение и оборону.

"Сейчас нужно максимально вкладывать деньги в нашу оборону. Это касается также и привлечения международных инвестиций. Потому что пиар президента – это, конечно, хорошо и важно для него. Но для страны важно, чтобы у наших военных были зарплаты и чтобы у нас ремонтировалось вооружение и чтобы от нас не уходили инвесторы. Вот это главное, что мы сейчас должны сделать", – подчеркнула нардеп.

Как известно, президент внес на рассмотрение в парламент законопроекты о введении "экономического паспорта украинца". Эта инициатива была раскритикована международными и украинскими экономистами, ведь она не только дискриминирует украинских детей по году рождения (паспорта будут доступны только для детей с 2019 года рождения), но также приведет к наращиванию государственного долга, разбалансированию поступлений и дефициту средств на социальные выплаты.