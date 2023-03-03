Из Украины в Польшу проложат евроколею: СМИ раскрыли план железной дороги

Уже к концу 2023 года в Украине может быть построена европейская железнодорожная колея, которая даст прямой доступ из Варшавы во Львов. Следующим направлением может стать Киев.

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Если план будет реализован, железнодорожные перевозки из Польши и Румынии в Украину будут намного быстрее без необходимости пересадки пассажиров и перегрузки грузов в пограничных "сухих портах". Об этом говорится в материале газеты Rzeczpospolita.

Колея в 1520 мм стала неудобной для страны. Блокада портов страной-террористом РФ означает, что государство вынуждено экспортировать свои товары, в том числе зерно, по другим путям.

Ширина колеи в Украине – 1520 мм, европейский стандарт – 1435 мм. Такая колея используется в 60% стран мира. Если Украина перейдет на европейский образец, это позволит ей соединить железную дорогу не только с Польшей, но и с Молдовой, Румынией и другими странами.

Железная дорога играет значительную роль в Украине, поскольку по ней перевозится около 40% грузов, товаров (для сравнения – в Польше только около 10%). Поэтому наше государство уже начало строить железные дороги европейского стандарта 1435 мм. Пока строят участок в несколько километров от польской Гребенной до украинской Равы Русской.

Подробности касательно постройки нового пути рассказал Владимир Шемаев, директор офиса международных проектов "Укрзалізниці". "Мы до конца 2023 года продолжим этот участок во Львов по существующему широкому пути. В будущем это создаст возможность курсирования прямых поездов Варшава – Львов, без пересадок и изменений шасси", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" намерена переименовать Южную и Юго-Западную железные дороги, ряд станций, отказаться от русского языка в деятельности компании, а также изменить нумерацию километража, для чего "нулевой километр" перенесут в Киев. Цель – избавиться от "засилья имперского российского прошлого", которое не имеет ничего общего с украинским настоящим. Все изменения намерены завершить к 2025 году.

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