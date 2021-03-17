Украина должна не только сохранить пошлину на экспорт лома, но и ввести двухлетний мораторий на его вывоз – металлурги

Ставка пошлины на экспорт металлолома из Украины в размере 58 евро за тонну, которая существует сегодня, уже не выполняет своей заградительной функции.

Такое мнение в ходе круглого стола "Проблемные вопросы украинского рынка металлолома" высказали представители металлургических и литейных компаний Украины, пишет Минпром. Так, председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко предложил ввести 2-летний мораторий на экспорт лома в связи с ситуацией на внешних рынках, и продлить действующую пошлину на вывоз лома.

"Пошлину нужно продлевать. Но самый спокойный и безболезненный способ решения проблемы дефицита лома на внутреннем рынке – это мораторий", – подчеркнул он, добавив, что страны-соседи Украины, включая Россию и государства СНГ, уже прибегли к жестким ограничениям экспорта стального лома.

Степан Клименко, вице-президент Ассоциации литейщиков Украины, сообщил, что на сегодня литейные предприятия испытывают большой дефицит в обеспечении металлоломом, особенно качественным.

"Поставки некачественного лома уже привели к росту затрат на энергоносители и снижение конкурентоспособности украинского литья и продукции машиностроение. В итоге предприятия практически на 100% переходят на оборотный лом", – констатировал он.

Напомним, экспорт стального лома из Украины в январе-феврале 2021 года вырос в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 30,189 тыс. т., по данным Государственной таможенной службы. В денежном выражении экспорт металлолома увеличился в 3,7 раза, до $10,087 млн.

Как сообщалось ранее, президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что принятие законопроекта №5175, предусматривающего продление на 5 лет действующей пошлины на экспорт стального лома, позволит обеспечить стратегически важным сырьем работу украинских металлургов и будет соответствовать защитным практикам, применяемым в других странах для поддержки национальной металлургии.