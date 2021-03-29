Бюджетные учреждения могут остаться без электричества из-за отсутствия поставщика, – Визир

31 марта у 2500 бюджетных учреждений по всей Украине заканчивается срок действия договора с поставщиком "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго". Это станет причиной отключения света в них уже с 1 апреля, поскольку бюджетные учреждения не заключили своевременно договор с другим поставщиком электроэнергии.

Решить проблему может Кабмин путем внесения изменений в ковидное законодательство. Об этом рассказал Александр Визир, председатель Общественного Союза "Умные электросети Украины".

Александр Визир, председатель Общественного Союза "Умные электросети Украины" рассказал, что с 1 апреля без света останутся 2500 бюджетных организаций, не имеющих договора с поставщиком электроэнергии. Причина – несвоевременное проведение ими тендерных процедур. Среди таких организаций – школы, детские сады, ОМС, участки полиции, территориальные подразделения органов прокуратуры, а также огромное количество больниц и военных частей.

"Понятно, что вина за непроведение закупок целяком и полностью лежит на руководителях таких организаций, но пострадают от прекращения электроснабжения пациенты больниц и наши военнослужащие", – отметил Визир.

Визир подчеркивает, что решать ситуацию точечно уже поздно, ведь даже при желании бюджетники не успеют заключить договор с поставщиком за 5 дней.

"Чтобы решить проблему сейчас и избежать отключения необходимо волевое решение Кабинета Министров о внесении изменений в ковидные постановления, что позволит отсрочить отключение таких потребителей. Сейчас призываю Кабинет Министров Украины до 01.04 внести соответствующие изменения в свои акты и не допустить еще одной рукотворной кризисной ситуации и рынка электрической энергии", – пишет Александр Визир.

Вместе с тем, системное решение проблемы Визир видит в надлежащем контроле органов управления бюджетных учреждений за их деятельностью – соблюдением закона "О рынке электроэнергии", своевременном оформлении договоров с поставщиком и оператором системы распределения и оплате за электроэнергию.

Причина, почему большое количество бюджетных учреждений перешла к поставщику "последней надежды" – изменение законодательства. С 1 января 2021 года бюджетные организации, которые были клиентами поставщиков универсальной услуги, должны были найти себе новых поставщиков на свободном рынке. Но они не провели своевременно публичных закупок. Из-за этого они стали клиентами поставщика "последней надежды", с которым, согласно законодательству, можно сотрудничать только 3 месяца. Этот срок истекает уже 1 апреля.