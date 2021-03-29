Бюджетні установи можуть залишитися без струму через відсутність постачальника, – Візір

31 березня у 2500 бюджетних установ по всій Україні закінчується термін дії договору з постачальником "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго". Це стане причиною відключення світла у них вже з 1 квітня, оскільки бюджетні установи не заключили своєчасно договір з іншим постачальником електроенергії.

Вирішити проблему може Кабмін через внесення змін до ковідного законодавства. Про це розповів Олександр Візір, голова Громадської Спілки "Розумні електромережі України".

Олександр Візір, голова Громадської Спілки "Розумні електромережі України" розповів, що з 1 квітня без світла залишаться 2500 бюджетних організацій, що не мають договору з постачальником електроенергії. Причина – не своєчасне проведення ними тендерних процедур. Серед таких організацій школи, дитячі садочки, ОМС, відділки поліції, територіальні підрозділи органів прокуратури, а також величезна кількість лікарень та військових частин.

"Зрозуміло, що вина за не проведення закупівель цілковито і повністю лежить на керівниках таких організацій, але постраждають від припинення електроспоживання хворі лікарень та наші військовослужбовці", - зазначив Візір.

Візір підкреслює, що вирішувати ситуацію точково вже пізно, адже навіть при бажанні бюджетники не встигнуть укласти договір з постачальником за 5 днів.

"Щоб вирішити проблему зараз та уникнути відключення необхідне вольове рішення Кабінету Міністрів стосовно внесення змін в ковідні постанови, що надасть можливість відтермінувати відключення таких споживачів. Зараз закликаю Кабінет Міністрів України до 01.04 внести відповідні зміни до своїх актів та не допустити ще одну рукотворну кризову ситуацію та ринку електричної енергії", - пише Олександр Візір.

Разом з тим, системне вирішення проблеми Візір вбачає в належному контролі органів управління бюджетних установ за їх діяльністю - дотриманням закону "Про ринок електроенергії", своєчасному оформленні договорів з постачальником та оператором системи розподілу та оплатою за електроенергію.

Причина, чому велика кількість бюджетних установ перейшла до постачальника "останньої надії" - зміна законодавства. З 1 січня 2021 року бюджетні організації, що були клієнтами постачальників універсальної послуги, мали знайти собі нових постачальників на вільному ринку. Але вони не провели своєчасно публічних закупівель. Через це вони стали клієнтами постачальника "останньої надії", з яким, згідно законодавства, можна співпрацювати лише 3 місяці. Цей термін стікає вже 1 квітня.