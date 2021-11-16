UBTA призвала Раду проголосовать за проект закона по промвыбросам

Из трех альтернативных проектов по промышленным выбросам, зарегистрированным в Верховной Раде, два (№№6004 и №6004-2) содержат нормы, которые могут привести к многочисленным коррупционным злоупотреблениям и давлению на предприятия. Проект №6004-1 учитывает замечания представителей бизнеса и международных экспертов, и может быть принят Советом с условием дальнейшей доработки. Об этом говорится в открытом письме Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) главе экологического Комитета ВР Олегу Бондаренко.

Авторы письма напомнили: после того, как Верховная Рада отклонила законопроект №4167 "О промышленном загрязнении", депутаты представили три альтернативные редакции: проект "Об интегрированном предотвращении и контроле загрязнения" №6004, "Об интегрированном предотвращении и контроле возникающего в результате загрязнения" промышленной деятельности" №6004-1, и проект "Об обеспечении конституционных прав граждан на безопасную жизнь и здоровье окружающей среды" №6004-2.

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"Мы провели анализ всех трех проектов и констатируем: все три проекта требуют технико-юридической доработки, поскольку содержат ряд замечаний обще-правового характера. В частности – неоднозначность трактовки основополагающих терминов, отсутствие четкого предмета правового регулирования и определение понятия ряда технических терминов, а также несогласованность с базовыми нормативными актами в экологической сфере", — подчеркнули представители УАБТ.

В частности, экспертный анализ показал: проекты №6004 и №6004-2 предоставляют органам исполнительной власти исключительные права на участие в процессе выдачи интегрированного разрешения. Однако сосредоточение властных полномочий в одном органе способствует возможным коррупционным проявлениям, поэтому уместно распределить эти полномочия между двумя государственными структурами, как это предлагается в проекте №6004-1. К тому же, вопросы, которые будут иметь значительное влияние на экономику государства и функционирование предприятий и бизнеса, целесообразно определять именно на уровне Кабинета министров, как это предполагает проект.

"Также законопроект №6004-1 в качестве неотъемлемой части оценки отступления определяет план модернизации установки для достижения нормативов, определенных в выводах НДТМ. Таким образом, позиция проекта направлена на защиту предприятий от значительной финансовой нагрузки из-за необходимости модернизироваться в сжатые сроки", — объясняют авторы письма.

Эксперты подчеркивают: проекты №6004 и №6004-2 определяет, что срок предоставления отступления не может превышать 7 лет и не подлежит продлению, в то время как альтернативный №6004-1 дает возможность 7-летнего отступления, если требуется модернизация производства, а если же нужно изменить технологию – предполагается отступление в 15 лет, которые более приемлемы для украинских предприятий.

"Проекты №№6004 и 6004-2 содержат нормы типа "не вызывать загрязнения, в результате будут нарушаться экологические, санитарные и гигиенические нормативы". Такие нормы являются оценочными и общими, что создает основу для возможных злоупотреблений и давления на предприятия. Проект №6004 1, в свою очередь, не содержит таких требований – он обязывает операторов "предупреждать загрязнение" и "принимать меры по предотвращению аварий", — подчеркивают авторы письма.

Также проект №6004 не содержит четкого перечня документов, которые должны быть в реестре интегрированных разрешений, что также создает основания для злоупотреблений. Кроме того, проекты №№6004 и 6004-2 содержат норму, согласно которой интегрированное разрешение может в судебном порядке обжаловать "любое физическое и юридическое лицо", даже то, права которого не были никоим образом нарушены. Это противоречит принципам судебной защиты – которая предусматривает, что правосудие осуществляется для защиты нарушенных прав и свобод.

"Проект №6004-1 также предлагает продолжить действие текущих технологических нормативов допустимых выбросов, утвержденных до вступления закона в силу, до дня введения в действие выводов НДТМ. Кроме того, он предусматривает установление на национальном уровне Переходного плана сокращения отдельных видов выбросов. Такое предложение будет способствовать постепенному внедрению новых технологий и позволит предприятиям уменьшить финансовую нагрузку в случае модернизации, без разрушительного влияния на экономику государства", — подчеркнули в УАБТ.

Поэтому авторы письма, приветствовав намерения властей реформировать законодательство по промышленному загрязнению, призвали взять за основу законопроект №6004-1 – как учитывающий большинство замечаний и предложений от бизнеса.

Напомним: предыдущий законопроект №4167 о промышленных выбросах был раскритикован международными бизнес-ассоциациями, экспертами и представителями бизнеса как создававший основания для злоупотреблений, коррупционных схем и значительного давления на предприятия. В результате проект был трижды провален в ВР и отозван.

Ранее Профессиональная ассоциация экологов Украины призвала власть перезапустить экологическую реформу в стране, поскольку попытки решить проблемы точечным методом не улучшают окружающую среду. Экологи предложили создать дорожную карту экологических реформ и определить источники финансирования, ведь большинство запланированных проектов нуждаются в многомиллиардных инвестициях.