У Украины нет финансов для введения 'экономического паспорта', – Бондаренко

Вводить программу об экономическом паспорте могут себе позволить только страны, которые получают сверхдоходы по добыче полезных ископаемых и имеют профицитный бюджет. Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Борис Бондаренко.

"Создание этих специальных фондов (за счет добычи ископаемых – ред.) во многом характерно для стран, экспортирующих эти энергоносители. Если мы говорим об арабских странах, если мы говорим о Российской Федерации, есть бюджетные правила, связанные с тем, что часть поступлений в государственный бюджет по продаже как раз этих энергоносителей попадает в специальные фонды и может быть использована по определенному назначению для своих граждан. Именно так – сверхприбыли", - подчеркнул Бондаренко.

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Депутат отметил: Украина не способна обеспечить себя энергоносителями собственной добычи, а о сверхприбылях вообще говорить не приходится. Так что возможностей для финансирования "экономических паспортов" украинцев нет.

"Вопрос – по украинским сверхприбылям. Где они? Мы понимаем, что этих сверхприбылей на самом деле нет. Потому что мы не можем на сегодняшний день в полной мере обеспечить собственно свои потребности, энергоносителями собственного не производства, в этом случае пусть будет добычи", - пояснил Бондаренко.

Он также отметил, что считает несправедливым, что под действие этой программы подпадают только дети, рожденные после 1 января 2019 года, и это нарушение конституционных норм.

"Почему 2019-го, какие критерии? Мы понимаем, что есть определенные разграничения между людьми, которые в этом случае родились до 2019 года и в 2019 году, соответственно те, которые могут претендовать на определенные блага в дальнейшем в виде этого специального счета, который может быть использован в 18 лет", – сказал Бондаренко.

Ранее народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что из-за популистской программы президента "Экономический паспорт" из госбюджета будут изъяты миллиарды, что может стать причиной уменьшения социальных выплат.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.