У посольства России в Ирландии заканчивается горячая вода – местный бизнес устроил бойкот

У посольства России в Ирландии возникли проблемы – с ним отказывается сотрудничать местный бизнес. В итоге у российских дипломатов заканчивается дизтопливо для отопления и горячего водоснабжения. Поставщики нефти и нефтепродуктов не хотят иметь дела с россиянами из-за вторжения РФ в Украину.

Посольство в РФ решило пожаловаться на ситуацию министру иностранных дел Ирландии Саймона Ковени. С письмом ознакомились журналисты местного издания Irish Mirror. По их данным, МИД Ирландии не намерен помогать российским дипломатам.

"Посольство осталось с очень ограниченным запасом, которого хватит только до конца недели... Дизель является товаром первой необходимости , так как используется для отопления и горячего водоснабжения канцелярии, а также жилого массива нашей миссии. Посольство просит вмешаться в этот явно дискриминационный случай", – говорится в письме.

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Российское посольство также пожаловалось на "русофобию". Там утверждают, что проживающие в Ирландии русские "чувствуют себя в опасности и подвергаются дискриминации".

Ирландские чиновники утверждают, что проблемы у посольства возникли не только с нефтяными компании. Также с ним отказываются работать банки и многие другие предприятия.

Так, Банк Ирландии прекратил обслуживание счетов посольства России, сообщают неофициальные источники. Прямо отвечать на соответствующий вопрос журналистов в банке не стали, сославшись на правило о неразглашении информации об отдельных счетах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее МИД Ирландии уведомил посла РФ Юрия Филатова о высылке четырех российских дипломатов. Также Ирландия поддерживает заявку Украины на членство в Европейском Союзе.