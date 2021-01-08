Цены на газ в феврале вырастут: эксперты предупредили украинцев о вероятном повышении

В Украине поставщики газа для населения будут повышать цены на топливо, если его стоимость в Европе будет расти нынешними темпами.

"Если нынешние цены сохранятся, и цены на европейских хабах снижаться не будут, то в феврале поставщики будут вынуждены еще повысить цены на газ для населения", – сообщил президент ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец в комментарии 112.ua.

В январе поставщики продавали газ населению в пределах 6,99-10,7 грн за куб. м. Еще в октябре-ноябре цены не превышали 6-6,5 грн за куб. м.

"До 25 января, когда поставщики должны опубликовать свои цены, время еще есть, но исходя из ситуации, которую мы наблюдаем сейчас, предпосылок для снижения цен на газ не наблюдается. Поэтому, скорее всего, на февраль они также будут пересмотрены в сторону повышения", – резюмировал директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине одобрили повышение с 1 января 2021 тарифов на распределение природного газа. В итоге в среднем цены вырастут на 80%.

"Нафтогаз" с 1 января 2021 больше НЕ БУДЕТ подключать своих клиентов к тарифу "Годовой". Все, кто успел воспользоваться такой услугой, продолжат получать голубое топливо по фиксированной цене. Остальные же сможет пользоваться только лунным тарифу.