Цены на электроэнергию в Испании за год выросли больше чем в 3 раза – СМИ

Среднесуточная цена электроэнергии на рынке на сутки вперед в Испании составила - 115,83 €/МВт-ч, что почти втрое больше, чем в аналогичный период прошлого года 39,27 €/МВт-час.

Об этом сообщает издание ExPro.

Издание отмечает, что на фоне резкого роста цен правительство Испании снизило налог на добавленную стоимость для счетов за электроэнергию, чтобы смягчить воздействие на потребителей.

А по словам оператора рынка Испании OMIE, из-за аномальной жары в Испании и Португалии использования кондиционеров увеличивается, что еще больше способствует росту цен, которые этим летом достигли рекордного уровня.

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Также Испания призвала ЕС изменить механизм ценообразования на электроэнергию для сдерживания роста цен на электроэнергию. Однако ЕС отклонил запрос испанского правительства.

Напомним, летом 2021 произошел резкий рост цен на энергетический уголь и природный газ. Стоимость угля в порту "Роттердам+" достигла исторического максимума в 145 долларов за тонну. Цена на газ на немецких биржах превысила 500 долларов за 1000 м3.