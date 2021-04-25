Ценовой ажиотаж перед майскими праздниками: экономист сказал, как сэкономить

В течение ближайшего месяца цены на овощи в Украине будут расти. В конце апреля – начале мая ожидается "небольшое оживление цен" на ряд других продуктов.

Такой прогноз в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. "Как минимум, овощи будут гарантированно расти в цене, перед пасхальными праздниками будет ценовой ажиотаж", – добавил он и озвучил совет, как сэкономить на праздничных закупках.

По словам экономиста, повышение цен на овощи является традиционным сезонным явлением. Так, ежегодно разница цен между ноябрем и июнем "доходит до 100%, а по некоторым рекордсменам и до 150%". "Мы видим, как, начиная с Нового года, стремительно растут в цене свекла, морковь, в меньшей степени лук", – напомнил Пендзин.

Ситуация изменится только тогда, когда в продаже появятся первые овощи нового урожая, выращенные не в теплицах, а в открытом грунте.

"Новый урожай будет не раньше конца мая – начала июня. К этому времени у нас будет дальнейший рост цен на овощную группу. Это продолжится до тех пор, пока не появятся первые поступления урожая уже в этом году с открытого грунта", – пояснил экономист.

Что касается других видов продовольствия, Пендзин отметил, что цены на них "более или менее успокоились". Впрочем, ожидается небольшой всплеск, связанный с пасхальными праздниками, которые у православных христиан приходятся на 2 мая.

"Перед пасхальными праздниками нас ждет небольшое оживление цен. Хотя цена на яйца уже в общем стабилизировалась. Немножко может вырасти в цене масло. Рост будет наблюдаться по тем ингредиентам, которые мы будем использовать в своей пасхальной корзинк – яйца, подсолнечное масло, мука, сливочное масло", – сказал экономист.

"Ситуация с мясопродуктами более спокойная. За год цены на мясо выросли меньше, чем уровень инфляции, поэтому небольшое подорожание накануне праздников сильно не отразится на кошельке украинцев", – отметил он.

Отвечая на вопрос, как сэкономить на продуктах накануне Пасхи, Пендзин сказал, что "сегодня не стоит бежать в магазины и что-то активно покупать", поскольку перед праздниками торговые сети наверняка будут предлагать привлекательные акции.

Исключение составляют только домашние продукты, реализуемые на рынках. "Когда вы захотите пойти на базар и купить что-то домашнее, то именно там ждет ценовой ажиотаж, потому что там будет не такой большой объем предложений", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, в Украинской зерновой ассоциации считают, что значительного снижения цен в Украине, в частности на подсолнечное масло, ожидать не стоит. Это связано с тем, что цены на этот продукт растут на мировом рынке.