Ценовая ситуация на энергорынке угрожает стабильности энергосистемы в пик потребления летом, – эксперт

Оптовая цена на электроэнергию в Украине достигла критической отметки, что угрожает стабильности энергоснабжения уже летом.

Об этом сообщил первый заместитель Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква.

"Тренды с Европой направлены в противоположные стороны – там цены растут, у нас снижаются. Разница больше чем в три раза-впечатляет. При такой цене угля на европейских рынках себестоимость Отечественной тепловой генерации приближается к 2000 грн/МВт час. А покупать по импорту надо, потому что отечественного не хватает. По ощущениям уровень опасности-красный, самый высокий", - сообщил эксперт на своей странице в Facebook.

Критическая ситуация с ценами не позволяет генерирующим компаниям накапливать запасы угля, что создает угрозу для прохождения уже летнего максимума потребления.

Эксперт подчеркнул, что ситуация на украинском рынке аномальная.

"За последний год цена угля на европейском API2 выросла почти вдвое -до $90 за тонну. Цена на электроэнергию на РДН Венгрии выросла тоже вдвое, до €76,9 / МВт час. На рынках других европейских стран тенденции похожи. В Украине ситуация развивается в противоположную сторону", - добавил эксперт.

Напомним, оптовые цены на электроэнергию в Украине, по оценкам экспертов, существенно ниже, чем в Европе. В январе-апреле 2021 года они были ниже на 30-40% от европейских, то в мае - разница ухудшилась.. Так, 11 мая цена РДН в ОЭС составила 23 евро/МВт, а в Польше, Венгрии, Словакии и Румынии - в 3 раза выше, то есть 70-72 евро/МВт.

Ценовая ситуация на энергорынке, является одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК "Укрэнерго" 2020 год закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.

В частности более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должен генерирующим компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.