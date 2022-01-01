"За такие деньги можно слетать в Египет". Украинцев поразили цены на отдых в Буковеле: что и как подорожало

Накануне праздников цены на отдых в Буковеле уже догоняют стоимость отдыха на курортах Австрии. Подорожало как катание на лыжах, так и питание в ресторанах и точках уличной еды.

Украинцы рассказывают, что за те деньги, которые они оставили на Прикарпатье, можно было отдохнуть в солнечном Египте.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Жить в Буковеле – роскошь

На новогодние и рождественские праздники в отелях Буковеля свободных мест практически нет. И это несмотря на то, что стоимость номера тут стартует от 1 500 грн за ночь. А в пятизвездочной гостинице за номер класса люкс берут от 5 000 до 9 000 грн.

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Выросли цены даже на жилье в частном секторе в 2-3 км от подъемников. "Я могу вам предложить место за 300 грн с человека. Если вас четверо, то это будет 1200 грн за ночь", – сказала хозяйка одной из усадеб. Чтобы добраться до подъемника, она посоветовала нанимать водителя с машиной или искать автобус.

"Мы на днях вернулись из Буковеля, провели там предновогодние выходные с коллегами. Отель буквально в полукилометре от центра курорта. Никто там сертификатов на прививки у нас не спрашивал. Что касается цен, то вот, например, сейчас, на Новый год, Рождество ночь на двоих там стоит 320 евро (9 600 грн). А уже с 10 января упадет до 115 евро (3 450 грн). Еда в отеле так себе, на ужин кормили макаронами с куриным бедром. За такие деньги можно было слетать в Египет", – рассказывает киевлянка Карина Черненко.

Дорогущая еда и кофе по 100 грн

Помимо отелей взлетели цены и на обычную уличную еду. Так, на центральной ярмарке Буковеля можно пообедать борщом в хлебной тарелке с салом за 180-190 грн. Кофе стоит 70-100 грн, глинтвейн – 100-120 грн, пирожок – 50 грн, бутерброд – 60 грн, круассан – 150 грн.

И чем ближе к спуску, тем выше цены. Там баночка пепси или колы обойдется уже в 150 грн, а круассан с начинкой (ветчина, сыр) – 200 грн. Дороже и кофе – 120 грн.

"Даже в ближайших местных магазинах все дороже, чем в Киеве. У местных жителей высокий сезон, пытаются заработать", – говорит турист Евгений со Львова.

"Например, салат из капусты стоил 160 грн, куриный бульон 225 грн, ребра на гриле 300 грамм – 550 грн, а 600 грамм колбасок гриль – 1 140 грн. Я никогда еще не ел такую дорогую капусту", – смеется киевлянин Андрей Соломко, который только что вернулся с отдыха.

Популярный радиоведущий Слава Демин также поделился ценами на еду. За две порции борща, вареники, оливье, литр кваса и вафельный торт ему пришлось заплатить 1 060 грн.

Почти как в Австрии

Покататься на лыжах тоже стало дорого. Так, три часа катания на горе на новогодние (с 17 декабря по 1 января) и рождественские (с 7 по 17 января) праздники обойдутся в 650 грн с одного человека. В остальные праздничные дни – по 850 грн. День катания стоит 1 050 и 1 350 грн соответственно.

Для сравнения, Ski-пассы на дорогих австрийских курортах в высокий сезон (с 20 декабря по 15 марта) в среднем продают за 60 евро (1 800 грн) за день. Но, разумеется, инфраструктура и качество услуг там выше, чем на Прикарпатье.

Однако туристов в Буковеле после поднятия цен меньше не становится. Туда автобусами из разных мест привозят желающих просто несколько часов покататься на горах, но хватает и тех, кто селится в местных отелях. Поскольку люди готовы платить, то местный бизнес и не торопится снижать цены, компенсируя убытки от прошлогодних локдаунов.

В Украине очень мало оборудованных хорошими подъемниками курортов, поэтому Буковель остается безальтернативным вариантом горнолыжного отдыха в Украине. И как результат – именно этот факт позволяет повышать цены, учитывая, что выбраться на зимний отдых в Европу из-за карантинных ограничений не так уж просто.