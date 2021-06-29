Трейдеры обокрали 'Энергоатом' на 8 млрд грн при содействии председателя НКРЭКУ, - Кучеренко

Группа трейдеров при содействии председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка обогатились за счет государственной компании "Энергоатом" на 6-8 млрд грн.

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"На так называемом "энергорынке" какая-то группа компаний-спекулянтов (стол, стул, компьютер, телефон) наторговала электроэнергией на 26 млрд грн, не производя ее в принципе. Маржа при перепродаже составляет 20-30% - значит эти "рога и копыта" заработали на ровном месте 6-8 млрд грн, которые разумеется не недополучил в первую очередь" Энергоатом ", - сообщил нардеп.

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По его словам, грабеж государственных производителей стал возможным при содействии руководства НКРЭКУ.

"Работает "рынок" на основании правил работы рынка, разработанных и утвержденных регулятором - НКРЭКУ. Эта же контора и контролирует этот "рынок"- вернее, имитирует этот контроль. Не бесплатно понятно", - подчеркнул Кучеренко.

Он отметил, что отсутствие реакции властей на преступные действия НКРЭКУ приводит к дальнейшему хищению средств госкомпаний.

"А в это время каждый месяц группка приближенных к Тарасюку и Герусу спекулянтов "зарабатывает" очередной миллиард, обескровливая "Энергоатом" и другие компании", - добавил Кучеренко.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ прекратить схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвал НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ председатель комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.