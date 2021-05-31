Торговцы 'воздухом' обвалили цены на ток ниже себестоимости, – Кучеренко

Трейдеры и посредники искусственно обвалили оптовые цены на электроэнергию до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости производства.

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"Весь май рынок штормило, цены падали до смехотворных 40 коп./КВт при которых "1 млрд долларов прибыли Энергоатома" могут быть разве что в розовых снах Зеленского. А все потому, что фирмы класса "стол и стул" на всю торговали "воздухом" , подавая заявки по 40-50 коп.", - сообщил нардеп.

Поэтому первую очередь страдает государственный "Энергоатом", который не может продать свою электроэнергию и выпадает на балансирующий рынок.

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НКРЭКУ игнорировала махинации и впервые обратила на них внимание только 28 мая, опубликовав сообщение о намерении принять меры.

"НКРЭКУ выразило обеспокоенность махинациями трейдеров спекулянтов на рынке электроэнергии и готовит" решительные шаги". Не прошло и двух лет, как в комиссии решили бороться с тем, что сами создали. Браво! Правда, как бороться пока не ясно. В проекте решения на следующее заседание 2 июня просто написано: "может возникнуть необходимость принятия решения", - отметил нардеп.

"Главное, чтобы по примеру импорта, не запретили махинации только на 4 месяца до 1 октября. Главное - в ходе следствия не выйти на самого себя, и это неизбежно произойдет по всей очевидности", - подытожил нардеп.

Напомним, в мае 2021 оптовая цена на электроэнергию обвалилась до 40-90 коп./КВт ч, что в 2-3 раза ниже себестоимости ее производства. Это привело к хроническим убыткам всех генерирующих компаний и невозможности закупки ими топлива.

Причина этого, по оценкам экспертов, демпингового импорта из России и Беларуси, искусственное административное вмешательство со стороны НКРЭКУ, что привело к махинациям и схем на энергорынке.