Тимошенко: проблему тарифов нельзя перекладывать на плечи людей

Команда "Батьківщини" заставила власть признать необходимость увеличения субсидий. Однако, чтобы не допустить перекладывания проблемы на плечи людей, надо выделить дотации местным бюджетам и серьезно работать над направлением газа украинской добычи на потребности населения.

Об этом заявила глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24". По ее словам, бездействие и игнорирование тарифного кризиса – это самый высокий уровень жестокости по отношению к людям.

"Все знают, что подготовка к отопительному периоду провалена, но наша задача сейчас – не критиканством заниматься, а объединить усилия всех фракций в парламенте и проголосовать изменения в бюджет о выделении субсидий и компенсаций местным бюджетам. Но точно нельзя оставлять так, как оно есть. Хочется, чтобы власть работала профессионально, но если этого нет – надо всем объединяться и учить их, как работать", – убеждена лидер "Батьківщини".

Видео дня

Юлия Тимошенко положительно оценила, что власть прислушалась к предложениям команды "Батьківщини" и поддержала идею увеличить объем субсидий – выделить 12 миллиардов гривен, в том числе за счет средств МВФ. Однако этого, по ее словам, недостаточно для обеспечения субсидиями всех граждан, которые этого потребуют.

"На следующей неделе надо немедленно принять выделение средств на субсидии людям. Также нужно увеличить количество семей, которые получат субсидии, с двух с половиной миллионов до семи, как это было раньше. Нет логики, когда тарифы увеличиваются, а количество семей, которые получают, – уменьшается", – считает политик.

Следующий важный шаг, по словам Тимошенко, – это направление газа отечественной добычи на потребности населения без участия посредников.

"Нужно начать масштабную добычу украинского газа в пользу народа Украины и убрать всех посредников, которые наживаются на горе людей. Чтобы это сделать, достаточно одного постановления правительства. Укргаздобыча имеет прямо передавать поставки на облгазы по цене "себестоимость+30% рентабельности", так тарифы будут снижены", – добавила Тимошенко.

Также важным шагом является выделение специальной дотации на компенсацию повышенных почти вдвое тарифов местным бюджетам – "чтобы они заплатили за людей, и люди не почувствовали этого в отопительный период".

"Не делайте вид что выхода нет, и не покрывайте коррупцию и посредничество. Мы же могли это делать, когда работали в правительстве. Все же помнят, что до 2014 года никогда таких цен не было – ни на тепло, ни на электроэнергию, ни на природный газ", – обратилась Тимошенко к властной команде.