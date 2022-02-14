Тигипко может купить производителя гвоздей 'Нейл' из Хмельницкого – источник

Бизнесмен Сергей Тигипко, среди активов которого ЧАО "Днепрометиз", намерен приобрести ООО "Нейл" (Хмельницкий) – крупный украинский завод по изготовлению гвоздей и различных средств крепления, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке.

По его словам, в ближайшее время соответствующие документы на согласование покупки будут поданы в Антимонопольный комитет Украины.

В группе "ТАС" пока не стали комментировать эту информацию.

В группу "ТАС" Тигипко входят активы в финансовом и аграрном секторах, недвижимости, венчурные проекты и промышленная группа. В последней, помимо "Днепрометиза", также производитель песка "Старк", "Кременчугский сталелитейный завод" и "Днепровагонмаш".

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ООО "Нейл", согласно информации на его сайте, основано в 1994 году как производителей гвоздей. В 2018 году объединилось с ООО "Ависметиз". Кроме традиционных строительных, столярных и кровельных, предприятие производит специальные виды гвоздей – в бобинах и россыпные, которые используются в производстве деревянной тары и поддонов, а также различные средства крепления: саморезы, шурупы, конфирматы, болты, гайки, шайбы, стержни резьбовые, анкеры, сверла и т.п. Главный офис и производственные мощности компании находятся в Хмельницком.

"Нейл" в 2020 году сократило выручку на 13,2% – до 151,1 млн грн, чистую прибыль – на 8,5%, до 2,5 млн грн. За 9 месяцев 2021 года его выручка составила 170,7 млн грн при чистой прибыли 2,1 млн грн.

Согласно госреестру, владельцем предприятия выступает ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд "Славбуд", а бенефициаром ООО с непрямым решающим влиянием 61,03% – Ольга Марченко.

По данным системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на конец 2021 года, основными акционерами венчурного инвестфонда "Славбуд" были ООО "Коксохимтепломонтаж" – 50,3877%, ООО "ДМЗ Коминмет" – 16,0437%, ЧП "Агри-Сервис" – 9,1153%, ООО "Рубикон Финанс" – 7,1372% и ООО "Специализированное управление "Стройэлектромонтаж" – 5,7256%.

"Днепрометиз" в 2020 году сократил выручку на 7,6% – до 1 млрд 227,2 млн грн, а чистый убыток составил 34 млн грн против 25,2 млн грн годом ранее. Девять месяцев 2021 года предприятие завершило с выручкой 1 млрд 795,5 млн грн и чистой прибылью 151 млн грн.