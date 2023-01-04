Тарас Качка о падении экспорта продукции ГМК на 72%: это трагедия для украинской металлургии

В условиях войны украинский бизнес экспортировал за год 99,8 млн. тонн товаров, на сумму 44,1 млрд. долларов. Меньше всего сократился объем экспорта сельхозпродукции, в частности кукурузы и подсолнечника, а наиболее значительно обрушился - экспорт металлопродукции.

Видео дня

Об этом написал замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

"В обычных условиях показатели торговли могли бы показаться катастрофическими, ведь стоимость экспорта на 35% меньше, чем в 2021 году, а физические объемы сократились на 38,4%. Однако в условиях войны это подвиг: вывезти в условиях блокады портов и постоянных атак на инфраструктуру почти 100 млн тонн продукции", – отметил он.

Экспорт продукции через морские порты, из-за их блокады Россией, сократился за год более чем на 55%: с 99,8 млн. тонн по морю было экспортировано лишь 53,8 млн. тонн, указывает Качка.

По его словам, экспорт железной руды составил 23,9 млн тонн, на сумму 2,9 млрд долларов – но в то же время это падение на 45,9% в объемах и на 57,8% в стоимости. Причина – морские порты для руды и других промышленных товаров и дальше закрыты, к тому же цены и спрос сокращаются из-за опасений рецессии, акцентировал он.

"Следующие в рейтинге – полуфабрикаты из стали и горячекатаный прокат – освещают всю трагедию украинской металлургии. Падение в объемах за год - 72%. Еще ярче сравнить январь и декабрь: в январе - 404 тысячи тонн. В декабре - 31 тысяча тонн", - подчеркнул эксперт.

Ранее Тарас Качка заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта. В частности, правительство постарается разблокировать морские против и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

Как известно, за время войны в ГМК Украины зафиксировано падение производства на 70% и полная потеря 40% производственных мощностей. Это делает отрасль наиболее пострадавшей в Украине. При этом горно-металлургический комплекс – это одна из бюджетообразующих отраслей, и при условии оказания помощи от государства он может стать драйвером украинской экономики.