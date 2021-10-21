Суд конфисковал в доход государства почти 500 вибраторов, изъятых на таможне

Сотрудников Государственной таможенной службы обязали передать "в пользу государства" почти 500 вибраторов, которые были конфискованы во время их незаконного ввоза в Украину. Их общая стоимость 635 тысяч гривен.

Такое решение принял Соломенский суд Киева, говорится в информации, опубликованной в Едином реестре судебных решений. В решении сказано, что декларацию о ввозе в Украину из Объединенных Арабских Эмиратов "аппаратуры вибромассажной электрической" получили работники таможенного поста "Вишневое" на Киевщине для осуществления таможенного оформления и выпуска товаров в свободное обращение.

Как было установлено, товар попал в страну через таможенный пост "Ягодин", пункт пропуска "Ягодин – Дорохуск" Волынской таможни. Речь идет о 475 предметах общей стоимостью 635 462 грн.

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Их на автомобиле завезла директор одного из предприятий. Женщину должны привлечь к административной ответственности, но на судебное заседание она не явилась.

Сами вибраторы суд постановил "конфисковать в доход государства".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесской таможне требовали взятки за быстрое и беспрепятственное растаможивание автомобилей из США и Южной Кореи. За таможенное оформление одного авто надо было заплатить около 50 долларов. Цены менялись в зависимости от марки машины.