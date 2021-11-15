Суд должен отклонить иск ЦПК по делу 'Роттердам+' и это признал Шабунин – Дригваль

Апелляционная палата ВАКС не может принять другого иного законного решения, чем отклонить иск ЦПК по делу "Роттердам+", что публично признал руководитель этой организации Виталий Шабунин.

Об этом говорится в колонке адвоката Натальи Дригваль для издания "Обозреватель".

"Столь откровенному признанию видного антикоррупционера предшествовал отказ настоящего заявителя по делу "Роттердам+" Виктора Чумака. Общественная организация Шабунина под названием "Центр противодействия коррупции" никогда и не имела процессуального статуса в этом деле. Ее участие в нем ограничивалось созданием массовки адвокатам "потерпевших" заводов и при случае само-пиаром", — пишет адвокат.

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А раз ЦПК заявителем не был, что уже не раз подтверждал Высший антикоррупционный суд, а настоящий заявитель Чумак свою жалобу отозвал – соответственно в деле больше заявителей не осталось, уверяет Наталья Дригваль.

"Наверное, впервые приходится соглашаться с как нельзя точными словами антикоррупционера Шабунина – Апелляционная палата ВАКС, согласно закону, должна отклонить жалобу ЦПК", - подытожила адвокат, ссылаясь на заявление руководителя ЦПК.

20 мая 2021 год САП закрыла это дело из-за отсутствия состава преступления. 13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность этого решения прокуратуры.

В ноябре 2021 года государственная компания "Центрэнерго" из-за дефицита топлива вернулась к применению формулы Роттердам+ для покупки импортного угля. В ноябре планирует закупить 220 тыс. т угля, сообщил председатель набсовета Денис Кудин.