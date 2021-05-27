Сроки расследования по делу 'Роттердам+' истекли еще в апреле 2021, – прокурор

Максимально допустимый законом срок досудебного расследования в уже закрытому делу "Роттердам+" истек еще в апреле 2021 года.

Об этом сообщил руководитель группы прокуроров Денис Демкив в интервью изданию "Цензор.Нет".

"В день моего назначения старшим группы прокуроров, срок следствия уже составил 12 месяцев и 1 день при максимально возможном срока 12 месяцев. Соответственно 20 мая по результатам исследования вышеуказанных доказательств мной было принято решение во исполнение требований УПК о закрытии производства по 6 человек. В настоящее момент следствие уже длилось 12 месяцев и 2 дня при допустимых 12 месяцев ", - сообщил прокурор.

Он отметил, что законом не предусмотрено процедуры обновления или продления максимального срока досудебного следствия.

"Все эти факты я расписал в своем постановлении", - добавил руководитель группы прокуроров.

Демкив отметил, что кроме истечения срока досудебного расследования, было еще две фундаментальных причины закрытия дела. Это отсутствие факта нарушения закона при утверждении формулы и отсутствие убытков для государства и потребителей от действия формулы.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в ней состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.