Спивак о чиновниках в Украине: приходят в джинсах, а через два года покупают яхты и дворцы

Закон о деолигархизации не будет работать, если не будет неотвратимости наказания за коррупцию. Об этом заявил политический журналист Дмитрий Спивак в эфире телеканала "Украина 24".

"За 2020 год 97 депутатов приобрели машины, квартиры, земельные участки. Это не я придумал, это их декларации. Поэтому самые большие олигархи – это те, кто приходят во власть в одних джинсах, а через 2 года покупают себе яхты, дворцы, машины, и не только в Украине", - сказал Спивак.

По его мнению, закон о деолигархизации не будет работать, если не будет обеспечена неотвратимость наказания за коррупцию.

"Что бы я сейчас делал на месте Владимира Зеленского? Понятно, что в Украине отсутствует фундаментальная причина существования государства – неминуемость наказания, неотвратимость наказания", - сказал Спивак.

Ранее экс-помощник Госсекретаря США, посол Дениел Фрид подчеркнул: в процессе ограничения влияния олигархов в Украине соблюдение законности должно стать главным требованием. Прежде всего это касается угрозы перераспределения бизнеса и СМИ.

Напомним, 15 апреля во время заседания СНБО президент Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха, который позволит исключить влияние олигархов на политику и экономику страны.