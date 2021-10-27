Списание грузовых вагонов по возрасту станет катастрофой для украинской экономики, – Гусак

Списание 50 тысяч железнодорожных вагонов по возрасту повлечет за собой дефицит подвижного состава на рынке перевозок и будет иметь катастрофические последствия для украинской экономики. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, комментируя намерение Мининфраструктуры списывать вагоны по возрасту.

"Если этот приказ будет принят, то к 2028 году придется списать 50 тысяч единиц подвижного состава. В первую очередь полувагонов и зерновозов. Это примерно половина имеющегося парка. Министерство инфраструктуры надеется, что соответствующее количество вагонов будет построено на замену, где-то 15-20 тысяч вагонов будет покупать или построит "Укрзалізниця" и еще 30 тысяч вагонов, их строительство обеспечат частные игроки на рынке", – рассказал Гусак в эфире телеканала "Украина 24".

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Однако, по его словам, средств в УЗ на закупку такого количества новых вагонов нет, равно как и у частных участников рынка. А инициаторы решения не предлагают, из каких источников можно взять.

"Укрзалізниця" хронически не выполняет свою инвестиционную программу. Даже в лучшие годы выполнение инвестиционного плана "Укрзалізниці" никогда не превышало 70%. А, скажем, в 2019 году "Укрзалізниця" выполнила лишь половину заявленных капитальных инвестиций. То есть, есть большие сомнения, что "Укрзалізниця" сможет построить заявленные вагоны.

"Что касается частных игроков на рынке, то для построения 30 тысяч вагонов нужно 50-60 миллиардов гривен. Это огромные средства, которых на рынке сейчас нет", – пояснил Гусак.

По оценке эксперта, принятие решения Мининфраструктуры повлечет за собой значительный дефицит вагонов на рынке железнодорожных перевозок, что повлечет миллиардные убытки для бизнеса и государства.

"Мы оцениваем потенциальный дефицит в 20-30 тысяч прежде всего полувагонов. Последствия этого будут действительно катастрофическими для экономики Украины. Потому что без вагонов произойдет падение железнодорожных перевозок, "Укрзалізниця" может потерять до 20% своих грузов. Это 60 миллионов тонн или 15 миллиардов гривен. Соответственно украинские производители будут вынуждены снижать производство. Потери будут составлять миллиарды долларов как валютных, так и налоговых поступлений", – прогнозирует Гусак.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил, что обновлять подвижной состав "Укрзалізниці" нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.