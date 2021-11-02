"Смена реформаторов на переправе": украинцы высмеяли ротации у Шмыгаля

Кадровые перестановки в Кабмине Дениса Шмыгаля (сменят министров обороны, промышленности и экономики) назвали басней "Смена реформаторов на переправе". При этом украинцы напомнили премьеру, что президент Владимир Зеленский называл его "мастером спорта по борьбе с коронавирусом", теперь же Украина оказалась на последнем месте в Европе по уровню вакцинации.

"А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь", – картинкой с такой надписью проиллюстрировал ротации в Кабмине шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

Украинцы также вспоминали в соцсетях о былых "регалиях" Шмыгаля. Одну из новостей об открытии центра вакцинации пользователь Facebook прокомментировал: "очередная кандидатка в мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Стоит напомнить, что в прошлом году Зеленский заявил, что он и Денис Шмыгаль – "мастера спорта по борьбе с коронавирусом".

Видео дня

Также украинцы внимательно следили и за новыми заявлениями премьера. В ответ на его рекомендацию использовать "альтернативные источники энергии" задались вопросом, не жечь ли сразу шины. "Шмыгаль призвал отапливать квартиру "альтернативными источниками". Так с "корабельных сосен" начнем или сразу шины?" – написали в соцсетях.

Отметим, в Украине из-за самого низкого в Европе процента вакцинированных от коронавируса (всего около 18%) в 2021 году ВВП уменьшиться на 0,5%. Такие оценки уже опубликовал в своем прогнозе МВФ – вместо ожидаемого роста экономики на 4%, ВВП увеличится всего на 3,5%.

Тогда как в странах ЕС уже вакцинировано около 60-80% населения, в Украине – лишь около 18%. В некоторых регионах не хватает пунктов вакцинации или самих препаратов для прививок.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ближайшие пленарные недели монобольшинство Верховной Рады намерено сменить ряд руководителей министерств. Ротации в ведомствах должны провести 2-5 и 16-19 ноября.

Министром обороны "слуги" предлагают назначить Алексея Резникова, а министром реинтеграции – нардепа Ирину Верещук. Ее место в Верховной Раде займет Сергей Кострийчук, который был 140-м номером в списке партии.