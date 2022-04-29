Служба поддержки Альфа-Банка Украина вернулась в круглосуточный режим работы

С 1 мая 2022 года агенты службы поддержки Альфа-Банка снова станут доступны 24/7. Обратиться за круглосуточной помощью можно в чат-сервисе на официальном сайте, в цифровом банке Sense SuperApp, а также в самых популярных социальных сетях и мессенджерах.

Во время общения с клиентами агенты службы поддержки не пользуются чат-ботами или ответами по скриптам – только "живое общение". Средняя скорость ответа на запрос клиента составляет 1 минуту.

Контакт-центр банка также станет доступен в круглосуточном режиме. Выполнить звонок на территории Украины можно по телефону 0800 50 20 50, контактный номер для звонков из-за границы +38(044) 298 80 00.

Напомним, после начала российской агрессии у большинства сотрудников службы поддержки, которые находились в Чернигове, не было возможности добраться до офиса или продолжать работать удаленно. Причина – отсутствие электроэнергии и постоянные обстрелы. Поэтому дистанционные каналы обслуживания банка временно работали с 9:00 до 21:00. Банк обеспечил переезд части сотрудников, а также возобновил работу офиса в Чернигове, поэтому агенты службы поддержки возвращаются к полноценному исполнению своих обязанностей.

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Альфа-Банк Украина – один из системных банков Украины. Банк обслуживает более 2,5 млн клиентов-физлиц. Это означает, что от своевременных и качественных банковских услуг Альфа-Банка зависит благосостояние 4-6 млн. украинцев (вместе с членами их семей). Банк входит в ТОП-3 украинских банков по объему средств физических лиц.