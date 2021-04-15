"Слуги народа" захотели запустить "Дія Сіті" для стимулирования развития IT в Украине

Депутаты Верховной Рады в четверг, 15 апреля, рассмотрят законопроект №4303 о стимулировании развития цифровой экономики в Украине.

Документом предлагается создать "Дія Сіті" – среду, которая будет стимулировать развитие отрасли передовых технологий с высокой добавленной стоимостью и формирование экономики знаний. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

Автором законодательной инициативы является ряд народных депутатов партии "Слуга народа", в том числе председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Главная цель законопроекта – формирование в Украине передовой цифровой экономики в ближайшие годы и рост доли высокотехнологичных продуктов и услуг в общем ВВП до 10 процентов.

Документ направлен на стимулирование развития цифровой экономики путем создания благоприятных условий для ведения инновационного бизнеса, привлечения инвестиций, развития цифровой инфраструктуры и привлечения талантливых работников.

Проектом предусматривается введение ряда мер по стимулированию развития цифровой экономики, в частности:

специальный режим налогообложения резидентов "Дія Сіті" в соответствии с налоговым законодательством;

специальный режим налогообложения вознаграждения, выплачиваемого резидентами лицам, чей труд они используют, в соответствии с налоговым законодательством;

возможность избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений между резидентами "Дія Сіті" и их работниками;

регулирование договоров о неразглашении, что обеспечивает баланс интересов талантливых специалистов и резидентов, которые инвестируют в накопление знаний и опыта;

элементы системы английского права, обеспечивающие гибкие инструменты привлечения финансирования резидентами "Дія Сіті";

необходимость предварительного согласования уголовно-процессуальных действий касательно резидентов и их руководства с прокурором не ниже уровня прокурора области;

возможность возложить функции директора компании на другое юридическое лицо, что позволит иностранным инвесторам нанимать профессиональные управляющие компании и положить на них повышенную ответственность;

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг будущего IТ-сферы в Украине ведется общественная дискуссия за новую законодательную инициативу с которой выступило Министерство цифровой трансформации – "Дія Сіті". Власти предлагают ввести специальный правовой и налоговый режим.