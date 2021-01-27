'Слуги народа' захотели обязать Microsoft и Google платить налоги в Украине

Верховная Рада хочет ввести механизм, который обяжет мировые интернет-компании, которые работают в Украине, платить налоги в государственный бюджет.

В частности, соответствующие нормы прописаны в законопроекте № 4184. Он внесен в повестку дня и в среду, 27 января, в первом чтении депутаты планируют рассмотреть его на заседании. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

Автором законодательной инициативы является нардеп партии "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Цель законопроекта – увеличение доходов государственного бюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению нерезидентов, предоставляющих электронные услуги на территории Украины, и создание благоприятных условий эффективного и не обременительного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога.

В то же время Гетманцев отметил, что проект закона не вводит новый налог, а предусматривает удобную форму уплаты налога на добавленную стоимость для цифровых гигантов и транснациональных корпораций.

"У нас сложилась совершенно недопустимая ситуация, когда корпорации которые зарабатывают большие деньги на территории Украины, вообще не платят налогов. Украинские компании, которые работают в Украине и предоставляют аналогичные услуги, платят налог, а зарубежные компании – не платят. Мы обсуждали этот законопроект с представителями Facebook и других компаний и еще будем его обсуждать ко второму чтению. Мы знаем, что Facebook платит такой налог в более чем 20 странах мира, в частности в странах ЕС, Японии и России", – сказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в комментарии "Радио Свобода".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил о необходимости усиливать меры и ответственность за неуплату налогов. По его словам, все постоянно патриотично говорят о бюджете, но у многих патриотизм заканчивается, как только приходится платить налоги.