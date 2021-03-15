"Слуга народа" Олег Семинский предлагал за мандат 7 миллионов долл.

Действующий депутат от партии "Слуга Народа" готов был потратить до 7 млн долларов на получение мандата, как следует и аудиозаписи его разговора с экс-нардепом Николаем Рудьковским, которая попала в распоряжения Цензор.Нет.

В разговоре будущий депутат Олег Семинский делится планами о своей политической перспективе и готовности баллотироваться от любой из партий.

Он также озвучивает размер бюджета, который готов потратить на то, чтобы получить мандат - семь миллионов долларов. "Договорившись с тобой и подписав понятийный документ, я страхуюсь элементарно. Я попадаю в список той или иной партии - 7 лимонов у меня для этого есть"-заявил он. (визуализированный фрагмент аудио, залитый на youtube). "Я не буду заниматься публичной политикой. У меня в этом нет необходимости. Но я получаю мандат. И пока не снимут недоторканнисть, пока будет возможность...Вплоть до коммунистов".

Напомним, в 2019 году Олег Семинский стал народным депутатом ВРУ от партии "Слуга народа" по 205 округу в Черниговской области, обойдя в парламентской гонке кандидата от БПП экс-губернатора В. Кулича и сменив на посту нардепа от БПП Сергея Березенко.