Украине грозят серьезные проблемы с урожаем: метеорологи назвали риски снежного апокалипсиса и дали прогноз на весну

После трех лет засухи в этом году фермеры надеются на хороший урожай озимых. А вот синоптики говорят, что проблемы будут на юге и востоке страны, где пока нет снега, зато ожидаются суровые морозы. По мировым же прогнозам, нас ждет теплая весна, правда с умеренными осадками.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко говорит, что несмотря на снегопады, которые покрыли часть территории Украины, ситуация с урожаем в этом году будет неравномерной.

"То, что сейчас Киев завален снегом, еще не значит, что так везде. У нас Херсонская, Одесская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская и большая часть Харьковской областей практически без снега. Снежный покров высотой в 1-3 см это почти ничего", – говорит OBOZREVATEL Адаменко.

Синоптик надеется, что нынешний циклон покроет снегом Одесскую и Николаевскую области, а вот ситуация на остальной территории пока под вопросом.

"Чтобы сохранить посевы озимых, необходима высота снега более 5 см при морозе ниже -15 градусов. Пока мы наблюдаем, что в тех районах, где уже были морозы даже до -23, снежный покров высокий, до 40 см, и урожай сохранится. Но сейчас мы ждем сильное похолодание, которое продержится до 19 февраля, и становится тревожно за те регионы, где снега практически нет", – говорит Адаменко.

После двух лет засухи в этом году фермеры Украины могут надеяться на то, что земля будет наполнена влагой.

"Спрогнозировать осадки на весну сейчас невозможно. Но что касается снега, то он лег на не очень промерзшую почву, высота промерзания составила всего 15-20 см. Это говорит о том, что во время таяния влага не скатится в речки, хотя это тоже неплохо. А уйдет в грунт и создаст запас воды. А в тех регионах, где сейчас нет снега или его слой очень тонкий, с приходом морозов земля может сильно промерзнуть. И тогда там возникнут серьезные проблемы с озимыми", – говорит Адаменко.

Синоптик отмечает, что вслед за Одесской областью проблемной стала Луганская. Осенью там по 50-60 дней не было дождей. "Я знаю даже случаи, когда люди посеяли озимые, а они не взошли и приходилось пересеивать", – подчеркивает Адаменко.

Сами фермеры с Луганщины рассказывали, что из-за засухи у них уже пропало до 30% урожая озимых. Поскольку растения хоть и взошли, но не смогли распуститься, то есть они пропали.

А вот фермер Василий Драч с Черкасской области такой погоде рад. "У нас земля не промерзла, а снега много. Это значит, будет много влаги, и урожай будет хороший. До этого мы три года жили при засухе. Когда земля на метр должна быть увлажнена, у нас влага была на несколько сантиметров. Поэтому мы очень надеемся на этот год. Главное теперь, чтобы при таянии не образовалась ледяная корочка и растения не задохнулись", – говорит Драч.

Какой будет нынешняя весна, украинские синоптики пока не решаются сказать. Но если верить ранним прогнозам, а точнее ранним тенденциям на погодные условия весны от западных ученых, то нас ожидает теплый сезон с умеренными осадками.

Более прохладную погоду сулят Западной Европе, сюда могут заходить холодные воздушные массы. И даже проникать в Центральную Европу. А вот чем ближе к востоку, тем погода будет теплее. И температура воздуха даже может быть выше нормы. Хотя не исключены и временные похолодания, но они будут реже, чем обычно.

Что касается осадков, то они будут умеренными. Но тенденции к засухе не наблюдается. А в районе Британских островов и Скандинавии количество осадков будет даже выше нормы.