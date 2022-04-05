Сколько украинских беженцев планируют вернуться после войны: результаты исследования

В Украину после окончания войны собираются вернуться 79% опрошенных беженцев. В то же время 10% не планируют, 11% – затрудняются ответить.

Об этом свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова. По данным опроса, большинство беженцев — женщины (83%), соответственно мужчины составляют 17%. По возрасту наибольшую группу респондентов составляют люди от 30 до 39 лет (37%), 26% – те, кому от 40 до 49 лет, 19% – люди от 16 до 29 лет, 11% – возрастом 60 и более лет, 8% – те, кому от 50 до 59 лет.

89% опрошенных верят в то, что Украина победит в этой войне, а только 1% дают отрицательный ответ. В то же время 10% затрудняются с ответом.

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Оценивая собственное психологическое состояние на 24 февраля (на начало войны) по шкале от 0 до 10, где 0 означает "максимальный уровень покоя, уверенности", а 10 соответствует максимальному уровню паники, страху, неуверенности, респонденты его оценили в среднем 6,7 баллов. (52% оценили баллами от 8 до 10, соответствующими высокому уровню паники, страху, неуверенности).

Оценивая свое психологическое состояние на время опроса, респонденты его оценили в среднем в 5,7 балла. При этом доля оценивших его баллами от 8 до 10 уменьшилась по сравнению с началом войны с 52% до 22%.

Действия украинских властей во время агрессии страны-террориста 78% респондентов оценивают положительно, только 2% негативно. 20% не смогли оценить.

Кроме того, 35% опрошенных считают достаточной помощь международного сообщества нашему государству, 43% – недостаточной. Не определились с ответом 23% респондентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции G7 (стран "Большой семерки") и Европейского союза против России "должны быть разрушительными", заявил 4 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что после Бучанской бойни страну-террориста нужно остановить прямо сейчас.

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