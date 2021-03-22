Накануне Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в третий раз отказал НАБУ и примкнувшим к ним ферросплавным заводам в замене прокурора в деле "Роттердам+". В любой цивилизованной стране еще бы после первого решения суда в этой истории была бы поставлена точка. К сожалению, в Украине даже решений трех разных судей самого авторитетного суда страны недостаточно, чтобы прекратить спекуляции вокруг "Роттердам+".

Вся деятельность НАБУ - главного антикоррупционного органа страны – в последние полгода в деле "Роттердам+" свелась к попыткам поменять прокурора, который, как это уже 3 раза подтвердил суд, ответственно и профессионально выполнял свою работу.

Цель НАБУ ясна и очевидна – поменять прокурора на подконтрольного себе, который согласится направить дело без единого доказательства в суд.

Тем самым детективы, а точнее руководство НАБУ, сможет снять из себя ответственность за 4 года фальсификаций и махинаций, которое они на эфирах телеканалов собственников ферросплавных заводов почему-то называли "расследованием".

Очевидно, что в суде наработки НАБУ рассыпятся на первом же заседании, но и тогда НАБУ сможет снова нанять за бюджетные средства псевдо-экспертов и проплаченных комментаторов, чтобы обвинить во всем уже не прокурора, а судей. Беспроигрышная схема, не так ли?

К сожалению, и вчерашнее – я напомню — уже третье по счету решение суда, подтвердившее законность действия нынешнего прокурора, не положило конец спекуляциям НАБУ вокруг этого дела.

Не исключено, что вскоре мы увидим четвертое, пятое, десятое обращение очередных мнимых "потерпевших" от формулы или подставных "заявителей" с требованием назначить нужного НАБУ прокурора. К слову, в ВАКСе есть еще 22 судьи, которые не рассматривали заявление НАБУ о замене прокурора.

Проиграв в открытом состязательном судебном процессе, руководство НАБУ на следующий же день решило устроить публичную истерику и давить на Офис генпрокурора, чтобы сменить прокурора вопреки трем решениям суда.

Во всем этом театре абсурда с заменой прокурора, забывается главное – дело "Роттердам+" длится с 2017 года. В следующую среду исполнится ровно 4 года с начала этого псевдо-расследования. Все это время ни в чем не винные люди подвергаются необоснованным обвинения и травле в СМИ.

Более чем полтора года назад 6 гражданам были предъявлены обвинения, на всю страну их фактически обозвали преступниками и лишили части гражданских прав.

И до сих пор следствие не установило ни единого (!) факта, подтверждающего вину этих людей. Не установлен ущерб от действия формулы, нет ни одного реального пострадавшего.

Напомню, что еще 27 августа 2020 года дело "Роттердам+" было закрыто из-за отсутствия состава преступления в действиях подозреваемых лиц. Несмотря на то, что решение о закрытии дела подтвердил Офис генпрокурора и Высший антикоррупционный суд, Апелляционная палата ВАКС, союз НАБУ и Никопольского завода ферросплавов добился отмены этого решения. В итоге процесс затянулся еще на полгода.

В январе 2021 года дело было повторного закрыто с той же формулировкой – не установлена вина подозреваемых и исчерпаны все возможности для этого. Но и тут мы стали свидетелями очередного витка межведомственной борьбы в НАБУ и прокуратуре, заложником которых оказались ни в чем не винные люди.

До бесконечности весь этот юридический пинг-понг между НАБУ и САП длится не может, и даже если понадобится 10 решений суда, — в конечном счете это прекратится. Равно как и полгода назад окончательно лопнул медиа-пузырь о "плохой и преступной" формуле "Роттердам+", который надували владельцы ферросплавных заводов и законтрактованные ими блогеры-активисты.

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