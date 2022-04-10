На Луганщине украинские защитники отбили вражескую атаку и взяли в плен оккупанта

В Луганской области украинские защитники отбили четвертую атаку российских оккупантов. Несколько рашистов были ликвидированы.

Также пограничники захватили в плен предателя из Донецкой области. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Офицер ГПСУ с позывным "Рой" рассказал, что это была четвертая попытка наступления российских оккупантов на позиции пограничников. В этот раз они пытались застать украинских воинов врасплох.

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"Рашисты снова попытались незаметно подкрасться к позициям наших бойцов. Пограничники щедро угостили орков свинцом. От выстрелов те крысы начали разбегаться, еще больше подставляясь под пули защитников Украины. Несколько захватчиков остались удобрять украинский чернозем, а один раненый умолял не стрелять и сдался в плен", - рассказали в ГПСУ.

Пленный оккупант оказался уроженцем украинского города Стаханов Донецкой области. Он артиллерист, воюет против Украины, по его словам, с 2019 года.

Теперь компетентные органы будут выяснять, причастен ли он к обстрелам мирных украинских городов и сел.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 9 апреля Украина и РФ провели обмен пленными: освобождены 26 украинцев. Среди них – как военнослужащие, так и мирные жители нашей страны.