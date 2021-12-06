Скандал с 'зелеными' еврооблигациями имеет политическую окраску и подрывает инвеспривлекательность Украины, - Concorde Capital

Политика Офиса Президента, результатом которой стала, в том числе, блокировка выплат долга 3 млрд грн компании ДТЭК ВИЭ, подрывает доверие инвесторов к Украине.

Об этом говорится в обзоре инвесткомпании Concorde Capital, пишет "ЦЕНЗОР.НЕТ"

"Последними проявлениями обострения конфликта стали невыплата компании "ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова в размере 3 млрд грн от государственной компании и взаимные публичные обвинения Зеленского и Ахметова в прошлую пятницу", - говорится в обзоре.

Помимо этого, власть задействовала правоохранительные органы для давления на Ахметова, отмечают аналитики.

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"Использование правоохранительных органов для борьбы с политическими (или бизнес-) оппонентами было излюбленным инструментом украинских властных посредников. Зеленский, увы, не исключение. Это еще больше подрывает инвестиционную привлекательность Украины", - цитируются в обзоре слова инвестаналитика Александра Паращия.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.