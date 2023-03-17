Ситуация в металлургии критическая, отрасль нуждается в деблокаде портов, – Водовиз

Металлургические предприятия находятся в тяжелом кризисе и вынуждены увольнять работников. Пока вопрос для отрасли стоит не в наращивании производства, а просто в выживании. Именно поэтому нужно как можно быстрее деблокировать морские порты, являющиеся для отрасли ключевым логистическим звеном. Об этом заявил глава офиса СЕО Группы Метинвест Александр Водовиз на "Саммите экспортеров" от Forbes.

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"В результате Метинвест потерял 50% бизнеса. Из 100 тыс человек, которые у нас работали, осталось 60 тысяч. Полностью разрушены два предприятия ГМК – Азовсталь и ММК Ильича. Мы продолжаем увольнять людей, скоро уволим еще 5 тыс. работников. Потому что не вытягиваем с логистикой. Для нас ситуация критическая – ведь у наших коллег-аграриев есть по крайней мере "зерновой" морской коридор, который позволяет им выжить. И это правильно, и слава Богу, что так сложилось и у них эта возможность есть. Но у нас сейчас тяжелые времена", - рассказал Водовиз.

Он также отметил, что компания пытается удержаться на плаву и даже делать инвестиции. Однако пока речь не идет о развитии – вопрос стоит, смогут ли предприятия вообще выжить и в каком виде.

"Планы на этот год у нас просты – удержаться на плаву и, конечно, помогать украинской армии. Но нам критически необходима деблокада портов. И этот вопрос мы будем пытаться поднимать как можно чаще", - резюмировал Водовиз.

Как известно, в 2022 году украинские металлурги снизили экспорт железной руды на 45,9% по сравнению с 2021 годом – до 23,98 млн т. Экспорт чугуна за год упал на 59% г./г. – до 1,32 млн т. Отгрузки полуфабрикатов сократились на 72% г./г., до 1,89 млн т. К столь значительному падению привела война и разрыв логистических цепочек из-за блокирования морских портов.

Ранее глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький заявил, что металлургическая отрасль Украины критически пострадала от войны и нуждается в поддержке государства для восстановления. Прежде всего для сохранения отрасли необходимо восстановление морского экспорта, расширение пропускной способности западных железнодорожных переходов и снижение стоимости энергоресурсов.