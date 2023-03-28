Ситуация с металлоломом катастрофическая, правительство должно принять решительные меры, – Каленков

Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом металлолома: его запасы очень малы, а экспорт только растет. Из-за этого уже начали останавливаться предприятия. В такой ситуации правительство должно пойти на решительные меры и временно приостановить экспорт лома из Украины. Такую уверенность высказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

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"Ситуация не просто критическая, а катастрофическая. Все металлургические предприятия потребляют лом, но электрометаллургические более зависимы от него. И совершенно логично, что Интерпайп первым почувствовал на себе этот дефицит лома, и с 20 числа остановился", – пояснил Каленков.

По его словам, предпосылки к возникновению критической ситуации были очевидны еще в прошлом году, когда обрушились объемы ломозаготовки – ведь 20% территории Украины, которые сейчас находятся под временной оккупацией, генерировали более 40% всего лома. Теперь же к низкой заготовке добавился в разы возросший экспорт лома в ЕС – который, к тому же, происходит через "лазейки".

"У нас с Европейским Союзом пошлина есть, но она 3 евро, это практически ничто. Обычная пошлина в Украине – 180 евро, но дельцы ломозаготовки находят эту лазейку и через Европу, через Европейский Союз везут лом в то же Приднестровье, в Турцию и т.д. А для наших предприятий это означает остановку и простои. И если в первом квартале еще предприятия жили на запасах, которые у них оставались, то сейчас эти запасы на нуле. И предприятия начали останавливаться", – подчеркнул он.

Каленков выразил уверенность, что в этой ситуации правительство должно защитить внутренний рынок и собственные предприятия, чтобы не допустить коллапса в отрасли. Таким решением может стать временный запрет на экспорт стратегически важного сырья.

"Правительство должно увидеть эту ситуацию и вернуться к принятию решения, которое предусмотрено ВТО и соглашением об ассоциации. У нас война и форс-мажорные обстоятельства, мы можем ввести временный запрет на экспорт лома из страны – учитывая, что это стратегические сырье, а от работы металлургов зависит не только пополнение бюджета валютной выручкой, рабочие места, но и обеспечение наших военных сталью, спецсталью и блиндажами. Сейчас ситуация критическая. Правительству, я думаю, нужно оперативно принимать решение. Я думаю, что наши европейские партнеры с пониманием к этому отнесутся", – резюмировал Каленков.

Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, согласно которому игроки на сером рынке металлолома наладили и запустили на полную мощность каналы сбыта в Евросоюз. Теневая схема работает под прикрытием таможенников в западных регионах Украины, и страна уже потеряла на экспортном мгновении по меньшей мере 350 млн грн. Схемой уже заинтересовались ДБР: там объявили о начале расследования.

Тем временем электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" вынужденно остановил работу. Причина – дефицит металлолома, экспорт которого за январь-февраль-2023 был увеличен в 3,5 раза.