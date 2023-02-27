"Ситуация критически стабильная": Рябчин рассказал о состоянии энергосистемы Украины

Ситуация в энергетической системе Украины остается стабильной, но все еще сохраняется угроза новых ракетных атак страны-террористки России по энергообъектам. Система работает в критическом состоянии, не имея возможности подключения к ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция), Запорожской ТЭС и объектам ветрогенерации, которые находятся на временно оккупированных территориях.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL бывший заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин. Он отметил, что сейчас есть проблемы с ветрогенерацией.

"С одной стороны, хорошо, что больше воды, с другой – объекты постоянно обстреливаются. Солнце стало больше светить и есть дополнительная генерация от солнечных источников. Вообще сейчас природа очень помогает. И с водой и с солнцем, там тоже есть своя специфика – каким образом ее балансировать и сохранять. То есть сейчас вышли те блоки, которые стояли на ремонте и мы понимаем, что ремонтная кампания также не начнется весной, так что будет динамичная ситуация. То, что у нас сейчас есть - хорошо, пользуемся и наслаждаемся, но понимаем, что могут быть абсолютны разные сценарии, к которым энергетики готовы", – подытожил.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что надеется на то, что лимиты на потребление электроэнергии больше не понадобятся. Он отметил, что энергосистема уже 3-ю неделю работает в бездефицитном режиме, поэтому если не будет новых ударов РФ по энергообъектам, то не придется ограничивать потребление.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что, несмотря на стабилизацию ситуации с электроснабжением, энергетики предупреждают: из-за возможных ракетных обстрелов может возникнуть необходимость вновь прибегать к отключениям света. Что, учитывая еще не законченный отопительный сезон, может привести к тому, что украинцы будут мерзнуть в своих квартирах и домах. В связи с этим важно запастись теплой одеждой, которая поможет справляться с холодом.

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