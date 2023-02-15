Швейцария дала разрешение на конфискацию $140,5 млн окружения Януковича

Швейцария дала разрешение на конфискацию $140,5 млн окружения беглого президента Украины Виктора Януковича. Речь идет о конфискации активов, замороженных в 2014 году.

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Об этом сообщает пресс-служба Федерального совета Швейцарии, который поручил Федеральному департаменту финансов возбудить ряд дел в Федеральном административном суде.

"На заседании 15 февраля 2023 года Федеральный совет принял решение о возбуждении административного производства по конфискации активов, замороженных в Швейцарии после украинской революции в феврале 2014 г. Процедуры конфискации в Швейцарии будут применяться ко всем активам, подлежащим конфискации – в общей сложности более 130 миллионов швейцарских франков. В этом шаге Швейцария поддерживает Украину. Сегодняшнее решение совершенно не связано с санкциями против России, принятыми в 2022 году", – сказано в сообщении.

Отмечается, что вскоре после начала военной агрессии России против Украины в 2022 году Федеральный совет начал рассматривать дела, в которых может быть возбуждено дело о конфискации в соответствии с Законом об иностранных незаконных активах. Так, 25 мая 2022 года было начато первое производство по конфискации примерно 100 миллионов швейцарских франков. После дальнейших обсуждений было возбуждено дело в отношении еще 30 миллионов швейцарских франков.

Так, общая сумма активов, подлежащих конфискации, превысила 130 миллионов швейцарских франков.

Активы останутся замороженными до принятия окончательного решения системой административного правосудия Швейцарии о конфискации. Подчеркивается, что любые активы, которые в конечном итоге будут конфискованы, будут возвращены украинскому народу в соответствии с международным соглашением.

Как известно, через несколько дней после свержения Януковича в 2014 году Федеральный совет распорядился заморозить любые активы в стране. Затем Украина возбудила уголовное дело о конфискации этих замороженных активов в Швейцарии, подав швейцарским властям несколько писем с просьбой о взаимной помощи. С тех пор Швейцария предоставила Украине многочисленные документы и другие доказательства.

"Несмотря на это сотрудничество, с момента возбуждения уголовного дела украинские власти столкнулись с определенными трудностями в своих усилиях по конфискации активов, хранящихся в Швейцарии. На сегодняшний день они не смогли вынести решения об их конфискации. Военная агрессия России против Украины, начатая в 2022 году, серьезно усугубила эти трудности. С учетом вышеизложенного Федеральный совет считает, что возбуждение дела о конфискации теперь возможно и уместно", – сообщает пресс-служба.

При этом, известно, что начало производства по конфискации устранило необходимость в замораживании активов по решению Федерального совета в 2014 году. Срок действия Постановления о замораживании активов истекает в полночь 27 февраля 2023 года.

"Сегодняшнее решение Федерального совета совершенно не связано с санкциями против России, которые включают ограничения, состоящие из замораживания активов в отношении различных российских граждан и организаций. Эти санкции были введены в соответствии с Законом об эмбарго с единственной целью оказания политического давления на Россию с целью приведения ее в соответствие с международным правом", – добавили в Совете.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Швейцарии отказалось конфисковать замороженные российские активы. Причина – якобы нарушение конституции и подрыв существующего правопорядка.

При этом, ранее швейцарский банк Credit Suisse заморозил активы подсанкционных россиян на 17,6 млрд швейцарских франков (19,2 млрд долларов).

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