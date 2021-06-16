Шмыгаль заявил о важном шаге для полноценного запуска Бюро экономической безопасности

В Украине состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору руководителя Бюро экономической безопасности. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это важным шагом для полноценного запуска нового органа.

"Орган, который сконцентрирует на себе расследования всех экономических преступлений в Украине", – сообщил Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 16 июня. Об этом свидетельствует YouTube-канал Кабинета министров.

В то же время, по его словам, налоговая милиция и другие органы, в адрес которых всегда звучало много нареканий со стороны бизнеса, должны отойти в прошлое.

Бюро как единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями, получит соответствующие полномочия Службы безопасности и Налоговой милиции. Последние будут переосмыслены с тем, "чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган".

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В то же время после принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.

Согласно закону, Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляет и координирует Кабинет министров.

К полномочиям Бюро экономической безопасности относятся:

выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;

оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения;

предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;

обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики страны;

сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем

планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушениям, отнесенным законом к его подследственности;

выявление и расследование преступлений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;

составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

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