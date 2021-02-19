Шмыгаль заявил, что Зеленский ветировал закон о конкурсах на госдолжности из-за Витренко

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что законопроект о возобновлении конкурсов на госслужбу ветировал президент Владимир Зеленский, поскольку документ ограничивает выполнение полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

"Юрий Витренко – первый заместитель министра энергетики, выполняет обязанности министра энергетики. Вчера было наложено вето на соответствующий законопроект, который был принят Радой и не дал возможности и.о. министра энергетики управлять министерством, в частности, что очень важно, подписать годовые бюджетные программы, а это значит, что выплата зарплат шахтерам стоит под угрозой из-за не наделения полномочиями и.о. министра энергетики или назначения министра энергетики", – заявил Шмыгаль, передает ЭП.

По его словам, правительство безусловно и однозначно поддерживает возобновление конкурсов на госслужбу и ждет соответствующего переголосования или голосования закона в новой редакции.

"Ветирование его состоялось из-за того, что неправильно были выписаны полномочия и.о. министров на время отсутствия министра на должности. То есть этот закон совершенно не разблокирует работу Минэнергетики и оставляет без возможности выплаты зарплат всю энергетическую отрасль", – резюмировал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Юрия Витренко вице премьер-министром – министром энергетики.

После премьер-министр Денис Шмыгаль назначил Витренко первым заместителем министра. В отсутствие полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.

28 января Шмыгаль снова предложил Раде назначить Витренко министром, однако парламентарии отказались поддерживать его кандидатуру.