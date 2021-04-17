Схема стоимостью в 2 миллиарда: НАБУ изучает причастность руководства НКРЭКУ к убыткам Укрзалізниці

Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное участие руководства НКРЭКУ в схеме поставок электроэнергии для нужд "Укрзалізниці" по завышенным ценам. Об этом заявил экс-глава СБУ, нардеп 7 созыва Валентин Наливайченко в на своей странице в Фейсбук.

Наливайченко рассказал, что по данным следователей НАБУ, эта схема действовала с 2019-го по сентябрь 2020 года и нанесла госкомпании ущерб на 1,94 млрд грн. Так, приближенные к руководству НКРЭКУ компании получали от производителей электроэнергию по 1,25 грн/кВт часов, и в то же самое время продавали ее для УЗ по 1,67 грн/кВт час.

"Наша ВСК получила сообщение от НАБУ о расследовании одной из коррупционных схем НКРЭКУ, авторами которой являются высшие должностные лица комиссии. Речь идет о коррупционной сделке о завышении цен на электроэнергию для государственных предприятий, которую наша ВСК разоблачила в прошлом году. Жертвой этих махинаций стала государственная компания "Укрзалізниця", – сообщил Наливайченко.

Также следователи Национальной полиции проводят обыски в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзалізниця". Правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов. В частности, следствие установило, что их закупка в 2019 – 2021 годах осуществлялась по ценам выше рыночных.

Как известно, в конце февраля этого года "Укрзалізниця" закупила электроэнергию непосредственно у производителя - государственной энергогенерирующей компании НАЭК "Энергоатом", безо всяких посредников. Об этом сообщил тогдашний председатель правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак, подчеркнув, что операция была осуществлена компанией впервые.

Однако в марте Наблюдательный совет УЗ уволила Владимира Жмака с должности без объяснения причин, несмотря на то, что он находился на больничном. Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предположил, что увольнение Жмака связано с переделом полномочий между группами влияния в окружении президента.

В свою очередь Жмак подал на Наблюдательный совет в суд. Он подчеркнул, что за полгода работы "успел не только улучшить экономические показатели предприятия, но и начал разрушать устоявшиеся коррупционные схемы, в том числе те, которые связаны с действующим Наблюдательным советом", а после его увольнения Наблюдательный совет пытается снова вернуть коррупционные схемы.