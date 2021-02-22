Схема снижения тарифов в Украине вполне альтернативна, – эксперт

Схема снижения тарифов для населения, которую предлагает лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, – вполне альтернативная и четко просчитана. Закон о дешевом газе прописывает алгоритм действий, чтобы этот газ не шел "налево".

Об этом заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский в программе Михаила Чаплыги на Youtube. Он напомнил, что на прошлой неделе Тимошенко пыталась собрать все фракции в парламенте и призвала принять разработанный "Батьківщиною" законопроект, который обяжет Укргаздобычу продавать газ населению по адекватным ценам.

"Простая цифра, которая не понравится "Нафтогазу", Коболеву и Витренко. Укргаздобыча добывает 13,5 миллиардов кубических метров газа. По данным операторов, в прошлом году население использовало 8,2 миллиарда. Теплокоммунэнерго для производства тепла, горячей воды надо еще 4,5 миллиарды, это с запасом. Вместе – 12,7. То есть все сходится", – отметил эксперт.

По его словам, законопроект Тимошенко также вполне реальный по цене на газ для населения. О предлагаемых властью спекулятивных 6,99 гривен не идет и близко.

"Возможно, нам не хватит газа собственной добычи на покрытие потребностей бюджетников. Для них можно докупить миллиард кубов по цене европейского хаба. Но все равно отнюдь не получится ни 10, ни 7 гривен. Это будет чуть больше 3 гривен", – убежден эксперт .

Напомним, лидер "Батьківщини" подала законопроект №4680, который в случае принятия позволит решить тарифный кризис и снизит цену на газ для людей втрое. В нем предлагается направить на нужды людей дешевый газ украинской добычи с рентабельностью 30%. Импортный газ, закачанный в хранилища летом по низким ценам, предлагается продавать людям по цене закупки, учитывая только затраты на его транспортировку и хранение.