'Серые' схемы вывоза металлолома процветают, стоимость взяток удвоилась – СМИ

Бесконтрольный вывоз из Украины металлолома в Европейский Союз по итогам марта 2022 снова установил абсолютный рекорд: месячный экспорт превысил 17 тысяч тонн. Этот экспорт происходит по откровенно "серым" схемам, на которые таможенники закрывают глаза. И даже после того, как ДБР объявило о расследовании, ничего не изменилось – разве что размер взяток стал вдвое выше. Об этом пишет в новом расследовании издания "Телеграф".

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"Вывоз металлолома ограничивают практически все страны мира, в которых развита собственная металлургия. В Украине этим ограничительным фактором должна быть экспортная пошлина в размере 180 евро с тонну. Но для поставок в ЕС действует льготная ставка 3 евро. Это и создало дыру, через какую поток дефицитного сырья идет все большими объемами. Транзитом через ЕС украинский металлолом везут, в частности, в Турцию и непризнанный российский анклав Приднестровья", - пишет издание.

В издании напомнили – предварительное расследование, где речь шла о черном рынке сертификатов происхождения лома Euro.1, на котором зарабатывают таможенники, имела немалый резонанс. Даже Государственное бюро расследований объявило об открытии дела. Однако в реальности ничего не изменилось – разве что взятки стали выше.

"Государственная таможенная служба устроила закрытую внутреннюю проверку таможен Волыни, Ровно и Львова. Некоторые партии металлолома на границе даже останавливали. Но в итоге это привело лишь к повышению нелегальной платы, которую сейчас таможенники берут за оформление откровенно сомнительных грузов. Если в конце 2022 года сумма сумма составляла около 50 долларов с каждой тонны, так в апреле она практически удвоилась", - пишет издание.

Напомним, ранее было опубликовано расследование, согласно которому игроки на сером рынке металлолома наладили и запустили на полную мощность каналы сбыта в Евросоюз. Теневая схема работает под прикрытием таможенников в западных регионах Украины, и страна уже потеряла на экспортном мгновении по меньшей мере 350 млн. грн. Схемой заинтересовались ДБР: там объявили о начале расследования.