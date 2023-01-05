Sense Bank получил почетную награду от Mastercard

Глобальная технологическая компания Mastercard наградила Sense Bank Отличием Стойкости (Resilience Award) в 2022 году. Банк отмечен за несокрушимость, в частности в развитии эквайринга, эмиссии и частного банкинга, за решимость работать, несмотря на всё на общем фронте, за ответственность и готовность поддерживать других.

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"Несмотря на все сложности, каждый день бок о бок мы стойко держим общий фронт. Иметь таких надежных партнеров и вместе работать во благо Украины – бесценно", – отметили в Mastercard.

С первых дней войны Sense Bank рядом со своими клиентами и партнерами обеспечивает стабильную работу. За 2022 год в банке было оформлено более 700 тыс карт Mastercard, среди которых наибольшее количество зарплатных, социальных, пенсионных и карт открытых в рамках пакетов услуг, 74% эмиссии составили цифровые карты.

В направлении торгового эквайринга банк сосредоточился на разработке актуальных сервисов с учетом требований военного времени. Так, Sense Bank один из первых запустил услугу "Наличные на кассе". В военное время эта функция оказалась крайне необходимой и активно используется покупателями.

Sense Bank предлагает клиентам услугу торгового эквайринга с поддержкой самых современных функций, которые имеет POS-терминальное оборудование: чаевые безналично, оплата частями, интеграция с кассой, функция преавторизация для гостиничного бизнеса, пополнение карты и выдача наличных на кассах торговых предприятий, функция мультимерчант, которая позволяет принимать оплату по платежным картам несколькими юридическими лицами через один POS-терминал.

Также в течение 2022 года банком был реализован протокол операций электронной коммерции 3DSecure 2.0, что значительно повышает безопасность пользования платежными картами. За время войны на новый протокол переведены все операции цифрового банка Sense SuperApp и более 100 партнеров банка.

Приватный банкинг aClub в 2022 году адаптировался к новым условиям и продемонстрировал стабильное развитие и поддержку своих клиентов, как в Украине, так и за рубежом. Во время войны все отделения aClub были открыты для клиентов. Также aClub продолжил развивать программу лояльности: специальные предложения и скидки от мировых партнеров и международные аэропортовые услуги.

Банк продолжает совершенствовать и улучшать свои сервисы для клиентов и партнеров. Продолжаем постоянно работать и приближать победу Украины вместе.

Sense Bank – один из системно важных банков Украины со 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работают 4,5 тыс. сотрудников.