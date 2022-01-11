В США ведутся споры о "Северном потоке-2": у Байдена попытались убедить сенаторов во вреде санкций

Несколько американских сенаторов-демократов заявили вечером 10 января после встречи с представителями администрации президента США Джо Байдена, что, по их мнению, санкции против "Северного потока-2" могут нанести ущерб отношениям с Германией. Введение новых ограничений против скандальной "трубы" поддерживает сенатор-республиканец Тед Круз. Представители администрации пытались убедить сенаторов не поддерживать законопроект.

Замгоссекретаря Виктория Нуланд и советник президента Джо Байдена по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн встретились с примерно 10 сенаторами-демократами, которые не определились с мнением касательно проекта Круза. Об этом сообщает Reuters.

Как ожидается, законопроект получит голосование в Сенате уже на этой неделе. За него должны проголосовать 60 человек.

Сенатор Крис Мерфи сказал, что представители администрации Байдена привели доводы в пользу того, что законопроект Круза может нанести ущерб отношениям с новым правительством Германии.

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"Я думаю, что их случай правильный", – заявил Мерфи. По его словам, поправка Круза сделает российское вторжение в Украину еще более вероятным.

Как пишет POLITICO, журналист издания Эндрю Десидерио сообщил, что позиция Байдена состоит в том, что единство с Германией и другими союзниками сейчас имеет первостепенное значение. Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявлял, что США выступают против реализации "Северного потока-2", однако введение в настоящее время санкций ослабит единство Штатов и Европы и не станет сдерживающим Россию фактором в ее политике в отношении Украины.

Отметим, что власти Германии также разделилась по поводу "Северного потока-2". Социал-демократы поддерживают спорный газопровод, а против него выступает "Зеленые".

Байден за отмену "Северного потока-2", но против санкций

Стоит указать, что администрация Байдена давно выступает против "Северного потока-2", поскольку он пойдет в обход Украины, лишив ее транзита и потенциально подорвав безопасность. Однако в 2021 году администрация сняла санкции с компании-оператора проекта. Это было сделано для того, чтобы еще больше не накалять отношения с ФРГ.

В мае американский президент заявлял, что санкции не ввели, потому что газопровод "не остановить", но потом, летом, было подписано соглашение с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель. Сейчас в ФРГ и Штатах заявляют, что введение масштабных ограничений возможно, если РФ захочет напасть на Украину.

Ранее в МИД Германии назвали причину приостановки сертификации российского "Северного потока-2". Министр Анналена Бербок объяснила, что проект пока не соответствует требованиям Евросоюза. В РФ уже отреагировали и заявили, что таким образом немецкое правительство вводит в заблуждение общественность.

"Если Путин использует энергию как оружие, мы будем действовать вместе с нашими европейскими партнерами... Крайне важно укрепить независимость нашего европейского энергоснабжения", – сказала Бербок для La Stampa.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал заявление немецкого министра "дежурным". По его словам, на самом деле немцы таким образом, скорее, вводят в заблуждение общественность.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Россия уже больше двух недель не бронирует мощности газопровода "Ямал – Европа", который идет через Беларусь, Польшу и Германию. "Труба" перешла в реверсный режим с 21 декабря. Тем временем транзит газа из РФ в Словакию через Украину снизился почти в три раза с начала года. Из-за такого искусственного снижения поставок кризис в ЕС продолжается, а стоимость топлива остается высокой.